Утром можете остаться без машины: какую ошибку водители совершают в мороз

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 42 0

Автоэксперт предупредил, что на холоде батарея хуже отдает энергию, а короткие поездки могут не обеспечить ей достаточной подзарядки.

Почему зимой машина не заводится

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Автоэксперт Славнов отметил, что морозы затрудняют работу аккумулятора машины

Чаще всего проблемы с заведением машины зимой возникают из-за автомобильного аккумулятора (аккумуляторно-кислотной батареей — АКБ). Об этом информационному агентству URA.RU рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов.

По его словам, летом недостатки аккумулятора не столь заметны, а вот зимой из-за низких температур ему сложнее выдавать ток для запуска двигателя. При этом стоит учесть, что короткие поездки не помогают ситуации, так как генератор за условные десять минут не успевает зарядить АКБ. Поэтому периодически необходимо совершать длительные поездки, чтобы батарея получила нужный заряд.

Зимой это особенно заметно из-за того, что на холоде химические процессы внутри батареи замедляются, поэтому она хуже отдает энергию. И даже исправный аккумулятор может сбоить в сильный мороз. Если градусник термометра опускается ниже -20 градусов по Цельсию, то снижается и вероятность уверенной работы АКБ, отметил специалист.

Медленная работа стартера, тоже указывает на наличие проблем с аккумулятором. Если чувствуете, что стартер крутит слабо, то это звоночек о необходимости подзарядить АБК. Также на холоде масло густеет, а значит, проворачивать двигатель становится тяжелее, уточнил Славнов.

Перед наступлением морозов стоит проверить аккумулятор и при необходимости подзарядить его либо специальным устройством, либо обратиться за проверкой АБК в сервис.

Если машина стоит в теплом гараже или на крытом паркинге, то запуск зимой будет заметно легче. Также автоэксперт советовал перед сильными морозами снимать аккумулятор с транспортного средства и заносить его в тепло, например, домой. Тогда шансы завести машину утром возрастают в разы.

Ранее Минтранс РФ рекомендовал автомобилистам переходить на зимние шины при снижении среднесуточной температуры до плюс 5–7 градусов и установлении постоянных заморозков.

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