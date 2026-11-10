Железнодорожный мост обрушился под грузовым поездом в Архангельской области

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Андрей Черненко
Андрей Черненко Срочная новость 11 0

Из-за аварии на перегоне Черемуха — Виледь приостановили движение составов. Пассажирские поезда задерживаются на трех станциях.

Железнодорожный мост обрушился в Архангельской области

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Пролет железнодорожного моста через реку Виледь обрушился в Архангельской области. В результате происшествия с рельсов сошли вагоны грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

Авария произошла на перегоне Черемуха — Виледь. После разрушения мостовой конструкции несколько грузовых вагонов оказались за пределами железнодорожного полотна.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причины обрушения пока неизвестны.

Из-за происшествия движение поездов на поврежденном участке полностью приостановили. Задерживаются пассажирские составы, находящиеся на станциях Виледь, Сольвычегодск и Котлас-Южный.

Информации о количестве сошедших с рельсов вагонов и предполагаемых сроках восстановления движения пока нет.

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