Продать, сдать или прописаться? Что нельзя делать с квартирой умершего супруга

URA.RU: после смерти жены муж сохраняет право проживания в ее квартире

После смерти человека у его родственников есть полгода, чтобы вступить в права наследства. Но что делать с жильем, которое было оформлено на покойного? Адвокат Анна Аржанникова рассказала URA.RU, что, например, овдовевший супруг имеет полное право жить в такой квартире.

Собеседница агентства напомнила, что имущество, приобретенное в браке, даже если оно оформлено на покойного супруга, — совместная собственность. То есть после смерти жены мужчина имеет право на долю в этой квартире.

Учитывая это, человек может, не дожидаясь истечения шести месяцев, распоряжаться ей по своему усмотрению. Он не обязан съезжать. При этом важно помнить: ему принадлежит не вся квартира, а лишь доля в ней. Остальное по закону наследуют дети и родители покойного. Если же при жизни жена или муж успели сдать квартиру и и оформили договор, то после смерти арендодателя он не аннулируется.

Также Анна Аржанникова рассказала, что супруг умершего или умершей не может прописать в квартире третье лицо до истечения шести месяцев. Чтобы сделать это, нужно иметь на руках право собственности в ЕГРН либо согласие собственника. После вступления в наследство таких ограничений нет.

Еще адвокат напомнила, что после смерти собственника коммуналку платить обязан тот, кто фактически продолжает проживать там. Если же у умершего был долг по ЖКХ, то он является частью наследства.

«С 2020 года действует важная защита: долги по ЖКХ не переходят к наследникам, которые не проживали с наследодателем, — такие долги погашаются за счет наследственной массы», — подчеркнула адвокат.

Тем не менее платить коммуналку до вступления в наследства нужно.

Продать квартиру покойного супруга или супруги до вступления в наследство нельзя. Но, к сожалению, подобные истории не редкость. Ранее адвокат Андрей Алешкин рассказал, какие меры предосторожности нужно соблюсти, чтобы не купить чужие квадратные метры. Самое главное — заказать выписку из ЕГРН и посмотреть историю понравившегося жилья.

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