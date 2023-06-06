Актер Леонардо Ди Каприо улетел на Ибицу с 22-летней моделью Меган Рош

Оскароносный актер и сердцеед Леонардо Ди Каприо, который к своим 48 годам ни разу не был женат, как будто пытается успеть за каждой молодой красоткой из мира моды. Есть ли шанс перебрать всех лучших моделей у одного мужчины, трудно сказать, но Лео старается. То с одной, то с другой юной нимфой его видят на тусовках и в путешествиях. На днях артист отправился на Ибицу с новой пассией 22 лет Меган Рош, пишет Daily Mail.

В Голливуде давно шутят, что как только девушке исполняется 25 лет, Ди Каприо ее бросает. Даже в день рождения (и такое было). Дальше, видимо, он замечает первые следы влияния гравитации на молодые тела и не может снести такого удара. Примечательно, что публика на всех избранниц звезды примеряет платье невесты — все еще надеется на «долго и счастливо» для актера.

Американская модель Меган Рош. Instagram* / meghanroche

Рош впервые подписала контракт модельным агентством в 15 лет. С тех пор она успела поработать с брендами Givenchy (включая рекламную кампанию, снятую легендарным Стивеном Майзелом), Alexander Wang, Carolina Herrera, Fendi, Versace, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren, Max Mara, Missoni, Chanel, Sonia Rykiel, Stella McCartney, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Marc Jacobs и Miu Miu. В 2018 году девушка была признана лучшей дебютанткой индустрии и одной из самых высокооплачиваемых юных манекенщиц.

Меган Рош, это нетрудно подсчитать, больше чем вдвое младше кавалера. Она отправилась с Ди Каприо отдыхать на частном самолете. На Ибице пара сняла яхту, на которой манекенщица позировала в своих самых выгодных нарядах. Долго ли продержится новый роман, предсказать невозможно. Последней девушкой, которая задержалась в объятиях Лео, стала Камила Морроне. Целых пять лет! Но потом ей стукнуло 25.

Ранее, писал 5-tv.ru, Леонардо Ди Каприо заподозрили в романтических отношениях с российской моделью Ириной Шейк.

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