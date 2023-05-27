Леонардо Ди Каприо застукали ухаживающим за Ириной Шейк

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Daily Mail: Леонардо Ди Каприо ухаживал за моделью Ириной Шейк в Каннах

Леонардо Ди Каприо застукали ухаживающим за Ириной Шейк

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Ранее российскую супермодель и голливудского актера уже видели вместе. Слухов об их романе становится все больше.

Американский актер Леонардо Ди Каприо ухаживал за супермоделью из России Ириной Шейк во время закрытой вечеринки в Каннах. Об этом сообщил Daily Mail со ссылкой на инсайдеров.

По данным таблоида, звезда «Титаника» весь вечер «кружил вокруг» Ирины и не отходил от нее. На Наоми Кэмпбелл, в честь 53-летия которой и состоялся праздник, Леонардо внимания почти не обращал.

Журналисты также напомнили, что ранее Шейк видели на премьере фильма «Убийцы цветочной луны». Ди Каприо исполнил главную роль в картине и после сеанса увел красавицу на вечеринку, где также уделял ей особое внимание.

123До сих пор Ди Каприо расставался с девушками, едва им исполнялось 25 лет. www.globallookpress.com / DGP

При этом пока ни Ирина Шейк, ни Леонардо Ди Каприо не давали комментариев о статусе их отношений. Многие поклонники убеждены, что их связывает лишь дружба.

Во многом такая уверенность объясняется известным наблюдением: Леонардо Ди Каприо расстается с возлюбленными, едва им исполнится 25 лет. Ирине Шейк сейчас 37. Самому голливудскому актеру — 48.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Шейк была замечена в компании Леонардо Ди Каприо на фестивале Coachella.

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