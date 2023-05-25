Бесплодие и отказ от секса: что грозит жертвам педофилов во взрослой жизни

Страну потрясла история из Якутии: мужчина изнасиловал внучку своей сожительницы во время стрима. Как это может повлиять на состояние девочки в будущем?

Пережившая изнасилование во время стрима девочка из Якутии может столкнуться с огромным количеством проблем во взрослой жизни, даже если забудет об этом случае. Подробнее об этом 5-tv.ru рассказала системный семейный психотерапевт и сексолог Лариса Никитина.

«Психика ребенка достаточно мобильна. Может даже случиться, что девочка через какое-то время это забудет. Как забудет? Психика устроена так, что она как капуста обрастет защитными механизмами. Но доверять такая девочка никогда никому не будет. У нее будут огромные проблемы всю жизнь», — считает эксперт.

Физические недуги вплоть до бесплодия

По словам специалиста, даже если детскую травму удалось забыть, ее последствия могут преследовать человека всю оставшуюся жизнь. Например, пережившие в детстве нападение собак иногда сталкиваются с симптомами аллергии, как только услышат громкий лай.

У изнасилованных девочек в зрелом возрасте могут появиться заболевания репродуктивной системы. Например, эндометриоз или даже бесплодие.

«Сейчас ее подлечат, сменят обстановку, девочка забудет. Но в момент пубертата — когда у нее гормоны полезут — мы не знаем, что с ней будет. И самое главное, мы не знаем, что будет, когда она войдет в пору сексуального развития, сексуальной зрелости и попробует стать женщиной», — сказала Никитина.

Психологические проблемы во взрослой жизни

Врач добавила, что физическими недугами дело не ограничивается. Также жертва педофила может совсем отказаться от секса во взрослой жизни.

Или решит не заводить детей из-за осознанного или неосознанного страха, что они подвергнутся такому же ужасу. Даже если пострадавшей девочке в будущем удастся наладить личную жизнь и родить ребенка, то она точно будет тревожной матерью.

«Все что угодно может быть. Сейчас в этой бедной девочке черный ящик. Что будет — никто не знает! Она может в себе замкнуться. Чисто теоретически она может даже себя начать чувствовать так, что просто будет угасать. И так может быть. Поэтому ей нужна психотерапия. Ей нужно четкое, внимательное отношение близких и долгая-долгая реабилитация», — подытожила психолог.

Что известно о деле якутского педофила

Вопиющее преступление произошло в начале мая. Подросток наткнулся в интернете на стрим, во время которого взрослый мужчина насиловал маленькую девочку.

Он записал небольшой отрывок и передал его знакомому блогеру, чтобы тот предал историю огласке. Через несколько недель подозреваемый в изнасиловании был задержан.

Им оказался житель Якутска, а жертвой — внучка его возлюбленной. Женщина вскоре откровенно рассказала о происшествии. Немногим позже 5-tv.ru стало известно еще об одном преступлении педофила.