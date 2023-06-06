Зоозащитники в гневе: «ковбой» оседлал акулу в океане в США

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Мужчина оседлал акулу в американской Флориде

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gil Cohen Magen; 5-tv.ru

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Сам мужчина заявил, что пытался снять с морского животного крючок.

Настоящим ковбоем возомнил себя житель Флориды — вот только оседлать он решил дикую акулу. Компания отдыхающих на пляже заприметила у берега характерный плавник.

И при помощи веревки акулу вытащили на песок. Она яростно сопротивлялась, но отчаянный курортник все же взгромоздился на акулу под всеобщее одобрение.

Видеоролик вызвал гнев у зоозащитников. Они посчитали, что отдыхающие просто поиздевались над беззащитным животным. Ну а сам мужчина заявил, что пытался снять с акулы крючок, а после ее отпустил ее в свободное плавание.

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