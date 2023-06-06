Wikimediа оштрафовали еще на 3 млн рублей за неудаление запрещенного контента

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

Организация все еще не удалила материалы, которые распространять на территории России нельзя.

Wikimediа оштрафовали еще на 3 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Мировой суд в Москве оштрафовал организацию Wikimedia Foundation на три миллиона рублей.

Собственно, компания, которая владеет русскоязычной версией онлайн-энциклопедии «Википедия», теперь будет вынуждена оплатить штраф за отказ удалить статью об украинской террористической группировке «Азов»*.

До этого, 1 июня, Wikimedia Foundation уже оштрафовали на три миллиона рублей за неудаление не соответствующей действительности информации о специальной военной операции по защите Донбасса.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как суд в Москве оштрафовал WhatsApp** на три миллиона рублей за неудаление запрещенной информации.

* — признан в России террористическим и запрещен.

** — приложение принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская.

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