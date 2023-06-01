Суд в Москве оштрафовал WhatsApp* на три миллиона рублей за неудаление запрещенной информации

Мировой суд в Москве признал виновным и оштрафовал приложение WhatsApp* на три миллиона рублей. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Популярный мессенджер оштрафован на крупную сумму за неудаление запрещенной информации. В частности, это произошло из-за отказа удалить данные о покупке одного из препаратов.

До этого американский миллиардер Илон Маск призвал не доверять мессенджеру WhatsApp*. Это произошло после того, как один из пользователей социальной сети написал, что данный мессенджер несколько раз использовал микрофон пока тот спал. Позднее бизнесмен добавил, что лучше не доверять вообще ничему.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Илон Маск призвал не пользоваться WhatsApp*.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.