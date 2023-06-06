Очень странные дела: во Владивостоке пропали граждане КНДР

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 56 0

Двое граждан КНДР пропали без вести во Владивостоке после выхода из консульства

Очень странные дела: во Владивостоке пропали граждане КНДР

Фото: www.globallookpress.com / Guo Feizhou

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Сотрудники правоохранительных органов уже занялись делом.

Двое граждан КНДР пропали без вести во Владивостоке. Об этом сообщает поисковой организации «ПримПоиск».

Пока известно лишь о том, что эти люди вышли из генерального консульства и резко пропали.

«Пропали люди! Ким Кум Сун, 43 года, и Пак Квон Чжу, 15 лет. Город Владивосток… 4 июня 2023 года уехали с территории генерального консульства КНДР… до настоящего времени их местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

На данный момент ситуацией уже занялись правоохранительные органы.

До этого стало известно о том, что в турецком Стамбуле без вести пропала тюменка Татьяна Чистякова. Не так давно она перебралась работать за границу и в марте этого года отправилась в Турцию делать тату, гостившему там иранскому певцу. Но после этого она пропала со всех радаров.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Турции пропала россиянка, отправившаяся туда делать тату иранскому певцу.

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