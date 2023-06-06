Поставили ультиматум: власти Украины выгоняют монахов из Киево-Печерской лавры

На месте монастыря планируется открыть реабилитационный центр для военных, а также музей народных промыслов.

Власти Украины выгоняют монахов из Киево-Печерской лавры. По требованию украинского Минкульта, они должны покинуть обитель в течение трех дней.

Министерская комиссия накануне закончила опись имущества, чтобы передать его музею-заповеднику. Прихожане пытались блокировать работу чиновников, на территории время от времени возникали потасовки, несколько верующих были задержаны.

В итоге комиссия стала приходить в лавру в сопровождении полиции и спецназа. Сообщается, что на месте монастыря планируется открыть реабилитационный центр для военных, а также музей народных промыслов.

Митрополит Канонической УПЦ Климент уже заявил, что заявления украинского министра не имеют юридических последствий.