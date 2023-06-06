Поставили ультиматум: власти Украины выгоняют монахов из Киево-Печерской лавры

Эфирная новость 31 0

Монахов обязали покинуть Киево-Печерскую лавру в течение трех дней

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Kudryavtsev; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

На месте монастыря планируется открыть реабилитационный центр для военных, а также музей народных промыслов.

Власти Украины выгоняют монахов из Киево-Печерской лавры. По требованию украинского Минкульта, они должны покинуть обитель в течение трех дней.

Министерская комиссия накануне закончила опись имущества, чтобы передать его музею-заповеднику. Прихожане пытались блокировать работу чиновников, на территории время от времени возникали потасовки, несколько верующих были задержаны.

В итоге комиссия стала приходить в лавру в сопровождении полиции и спецназа. Сообщается, что на месте монастыря планируется открыть реабилитационный центр для военных, а также музей народных промыслов.

Митрополит Канонической УПЦ Климент уже заявил, что заявления украинского министра не имеют юридических последствий.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
81.25
-0.08 86.95
-0.08
Новая жизнь сама себя не начнет: китайский совет дня на вторник, 6 июня

Последние новости

20:27
Ситуация грандиозная: мошенник-колясочник «развел» Волочкову на полмиллиона рублей
20:18
Подросток впал в кому после ДТП с участием дочери Михаила Пореченкова
20:13
«Осуществил мою мечту»: как певец Jony угодил Филиппу Киркорову
20:06
Тормозят даже фуры: как силовики ищут остатки смертоносного «Мистера Сидра»
19:56
Поставили ультиматум: власти Украины выгоняют монахов из Киево-Печерской лавры
19:55
«Забирают последнее!»: в день свадьбы подруга Киркорова задумалась о брачном договоре

Сейчас читают

Никас Сафронов рассказал об умершем от отравления паленой водкой брате
Названы дата и место прощания с Владимиром Головановым
Пашу раскрыл секрет выбора имени для их с Ханной дочери
«Еще минут 40 плакала»: Алексей Романоф о премьере Лолиты с песней «Раневская»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео