Время применить самое сильное оружие: китайский совет дня на среду, 7 июня

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 7 июня?

В среду происходит смена энергий. Месяц Огненной Змеи уступает трон Земляной Лошади. Дни смен энергий месяца обычно очень хаотичны и противоречивы. В такие дни обычно не принято заниматься чем-то, что требует точности и скрупулезности.

Совет дня: в среду исключительно благоприятные энергии для того, чтобы убедить нужного человека в чем-то очень для вас важном. Воспользуйтесь возможностью и запланируйте важные встречи с партнерами, инвесторами, потенциальными покупателями, начальниками или возможными работодателями.

Предостережение дня: не делайте в среду крупных покупок и не берите кредиты. Неблагоприятен день для инвестиционных сделок и начала ремонта. Перенесите эти важные дела на другую дату.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.