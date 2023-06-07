«Тотальная борьба»: что изменит назначение Бена Уоллеса генсеком НАТО

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 89 0

Политолог Можегов: назначение генсеком НАТО главы Минобороны Британии — попытка демократов перестроить блок

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christophe Gateau; Личный архив Владимира Можегова; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава Минобороны Британии пользуется популярностью в США из-за того, что добился роста военных расходов королевства до 2,25% ВВП и сыграл важную роль в формировании коалиции в поддержку Украины.

Уход в отставку осенью 2023 года генсека НАТО Йенса Столтенберга и возможное назначение на освободившееся место действующего главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса — это попытка демократов в США перестроить военно-политический блок. Такое мнение в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru выразил политолог Владимир Можегов.

«Дело в том, что демократы боятся следующих выборов в США. С одной стороны, они могут поменять полностью систему, если, к примеру, придет к власти Дональд Трамп. С другой стороны, намечаются выборы в Китае. Там может к власти прийти антилиберальная партия. То есть очень много моментов, которые требуют серьезных структурных решений. НАТО сейчас воюет с РФ и Китаем», — объяснил он.

Именно такой системный взгляд демократов — это блокада Китая и России. Именно под это система НАТО и пытается сейчас перестроиться.

«Видимо, это попытка сделать так, чтобы, если придут к власти республиканцы, они уже не могли откатить назад. Это все будет принимать характер тотальной борьбы, в том числе между демократами и республиканцами», — добавил политолог.

Он пояснил, что назначение Уоллеса генсеком НАТО особо ситуацию с поставками оружия на Украину не изменит. Пока в США президент Джо Байден, поддержка киевского режима будет если не нарастать, то сохраняться в прежнем объеме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что НАТО ненавидит президента Украины Владимира Зеленского.

+12° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
81.25
-0.08 86.95
-0.08
Время применить самое сильное оружие: китайский совет дня на среду, 7 июн...

Последние новости

8:41
«Желудок горел»: отравившаяся сидром рассказала о сильных болях
8:30
Белковая диета: певица Тейлор Свифт случайно съела жука во время концерта
8:26
Видео: пассажир такси погиб в результате ДТП с автовышкой в Петербурге
8:17
Россия призвала ООН дать объективную оценку действиям Украины
8:07
«Роскошное тело»: 58-летняя Безрукова покорила поклонников пляжным образом
7:59
«Надежды оправдаются»: автоэксперт Хайцеэр о падении цен на китайские авто

Сейчас читают

Никас Сафронов рассказал об умершем от отравления паленой водкой брате
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
«Все может измениться»: политолог оценил шансы кандидатов на пост президента США
«Еще минут 40 плакала»: Алексей Романоф о премьере Лолиты с песней «Раневская»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео