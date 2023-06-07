«Тотальная борьба»: что изменит назначение Бена Уоллеса генсеком НАТО

Глава Минобороны Британии пользуется популярностью в США из-за того, что добился роста военных расходов королевства до 2,25% ВВП и сыграл важную роль в формировании коалиции в поддержку Украины.

Уход в отставку осенью 2023 года генсека НАТО Йенса Столтенберга и возможное назначение на освободившееся место действующего главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса — это попытка демократов в США перестроить военно-политический блок. Такое мнение в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru выразил политолог Владимир Можегов.

«Дело в том, что демократы боятся следующих выборов в США. С одной стороны, они могут поменять полностью систему, если, к примеру, придет к власти Дональд Трамп. С другой стороны, намечаются выборы в Китае. Там может к власти прийти антилиберальная партия. То есть очень много моментов, которые требуют серьезных структурных решений. НАТО сейчас воюет с РФ и Китаем», — объяснил он.

Именно такой системный взгляд демократов — это блокада Китая и России. Именно под это система НАТО и пытается сейчас перестроиться.

«Видимо, это попытка сделать так, чтобы, если придут к власти республиканцы, они уже не могли откатить назад. Это все будет принимать характер тотальной борьбы, в том числе между демократами и республиканцами», — добавил политолог.

Он пояснил, что назначение Уоллеса генсеком НАТО особо ситуацию с поставками оружия на Украину не изменит. Пока в США президент Джо Байден, поддержка киевского режима будет если не нарастать, то сохраняться в прежнем объеме.

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