«Тотальная борьба»: что изменит назначение Бена Уоллеса генсеком НАТО

Политолог Можегов: назначение генсеком НАТО главы Минобороны Британии — попытка демократов перестроить блок
Фото, видео: www.globallookpress.com / Christophe Gateau; Личный архив Владимира Можегова; 5-tv.ru
Глава Минобороны Британии пользуется популярностью в США из-за того, что добился роста военных расходов королевства до 2,25% ВВП и сыграл важную роль в формировании коалиции в поддержку Украины.
Уход в отставку осенью 2023 года генсека НАТО Йенса Столтенберга и возможное назначение на освободившееся место действующего главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса — это попытка демократов в США перестроить военно-политический блок. Такое мнение в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru выразил политолог Владимир Можегов.
«Дело в том, что демократы боятся следующих выборов в США. С одной стороны, они могут поменять полностью систему, если, к примеру, придет к власти Дональд Трамп. С другой стороны, намечаются выборы в Китае. Там может к власти прийти антилиберальная партия. То есть очень много моментов, которые требуют серьезных структурных решений. НАТО сейчас воюет с РФ и Китаем», — объяснил он.
Именно такой системный взгляд демократов — это блокада Китая и России. Именно под это система НАТО и пытается сейчас перестроиться.
«Видимо, это попытка сделать так, чтобы, если придут к власти республиканцы, они уже не могли откатить назад. Это все будет принимать характер тотальной борьбы, в том числе между демократами и республиканцами», — добавил политолог.
Он пояснил, что назначение Уоллеса генсеком НАТО особо ситуацию с поставками оружия на Украину не изменит. Пока в США президент Джо Байден, поддержка киевского режима будет если не нарастать, то сохраняться в прежнем объеме.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что НАТО ненавидит президента Украины Владимира Зеленского.
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