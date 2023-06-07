При обстреле ВСУ Молочанска погиб один человек

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

В Запорожской области сообщили о гибели одного человека при обстреле ВСУ Молочанска

При обстреле ВСУ Молочанска погиб один человек

Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita

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Тема:
Спецоперация

Украинская сторона вела огонь с помощью реактивных систем залпового огня. Что с местными жителями?

Один житель Молочанска в Запорожской области погиб при обстреле города. Об этом сообщает ТАСС.

«В результате артиллерийского обстрела боевиками ВСУ Молочанска в доме 83 на улице Луговой один человек скончался от травм, не совместимых с жизнью, еще один получил ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

До этого стало известно о том, что украинская сторона вела огонь с помощью реактивных систем залпового огня западного производства HIMARS. Прилеты были зафиксированы на территории местного завода, а точнее — его литейного цеха.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как украинские нацисты обстреляли Молочанск в Запорожской области.

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При обстреле ВСУ Молочанска погиб один человек

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