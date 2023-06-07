Украинские нацисты обстреляли Молочанск в Запорожской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 35 0

В результате удара ранения получили два человека. Какие еще есть подробности?

Украинские нацисты обстреляли Молочанск в Запорожской области

Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita

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Тема:
Спецоперация

В Запорожской области сообщили, что ВСУ обстреляли город Молочанск. Согласно предварительным данным, украинская сторона вела огонь с помощью реактивных систем залпового огня западного производства HIMARS. Об этом журналистам сообщили в оперативных службах региона, передает ТАСС.

В ведомствах уточнили, что украинские боевики отрыли огонь по городу в Запорожской области около 09:00 по московскому времени. Прилеты были зафиксированы на территории местного завода, а точнее — его литейного цеха. Информации о разрушениях нет.

«Предварительно, обстрел велся из РСЗО HIMARS», — прокомментировал представитель оперативных служб.

Известно также, что в результате атаки ВСУ пострадали два человека. Степень тяжести их состояния и характер полученных травм не уточняется.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что один человек пострадал при обстреле Курской области со стороны Украины.

Тема:
Спецоперация
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