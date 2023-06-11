Грозился уволить: Киркоров был в ярости из-за новых отношений своей подруги

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 22 0

Филипп Киркоров грозился уволить своего диджея Катю Гусеву из-за ее новых отношений

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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По признанию Гусевой, с королем поп-эстрады они особо близки с 2018 года.

Филипп Киркоров хотел отказаться от сотрудничества с диджеем Катей Гусевой, когда узнал, что у той появились новые отношения. Об обидах короля российской эстрады Гусева эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru в Грибоедовском ЗАГСе, где 6 июня 2023 года она вышла замуж за адвоката Михаила Сазанова.

По признанию Гусевой, Филипп Киркоров ревностно отнесся, когда узнал об ее новых отношениях. И это неспроста: с 2018 года знаменитости были особо близки, девушка даже была готова выйти замуж за короля российской эстрады, однако свадьбы так и не случилось. Тем не менее, Катя Гусева осталась диджеем Филиппа Киркорова и была в качестве хедлайнера на многих его концертах.

«Он мне грозился, что сменит диджея. <…> Сказал: «Все теперь, ты уже при молодом человеке, занимайся семьей», — поделилась Катя Гусева.

По словам знаменитости, король поп-эстрады очень ревнив по своей натуре и не готов делиться людьми, а особенно женщинами.

«Если ты с ним работаешь вместе, много времени находишься, он хочет, чтобы ты была всегда рядом. И другие мужчины рядом не нужны», — поделилась Гусева.

В конечном итоге Киркоров принял нового избранника своей подруги и даже дал ей дружеский совет: «Главное, чтобы любил. Если любит, выходи замуж».

На официальную регистрацию брака пара решила пригласить лишь самых близких, а уже на торжественную часть пришли такие звездные гости как Филипп Киркоров, Митя Фомин, Андрей Малахов, Ирина Дубцова, Наталья Королева и другие. Дресс-кодом вечера стал серебряный цвет.

Ранее 5-tv.ru писал, что на свадьбе Кати Гусевой Киркоров пресек ее томные взгляды.

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