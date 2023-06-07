Мальчик или девочка? Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина снова станет мамой

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Аделина Ким
Аделина Ким 123 0

Актриса Ольга Кузьмина снова станет мамой

Мальчик или девочка? Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина снова станет мамой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитость по-прежнему общается с экс-мужем ради совместного участия в жизни десятилетнего сына.

Долгое время звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина скрывала от общественности свое положение. Теперь же после ее публикации в социальных сетях стало понятно, что 35-летняя актриса находится на последних сроках беременности.

Фанаты поддержали артистку и положительно отреагировали на эти известия. Они начали поздравлять Кузьмину с грядущим пополнением в семье.

«Прекрасная новость. Счастья вам!» — пишут пользователи сети.

Отцом будущего ребенка стал ведущий мероприятий и экскурсовод Евгений Апанасевич. Это не первый муж звезды — до этого она была замужем за психологом Алексеем Терещенко. Они развелись еще в 2019 году, но решили сохранить дружеские отношения ради общего сына Гордея.

Приостановит ли Кузьмина карьеру на время родов и период воспитания малыша, пока неизвестно. Сейчас она находится на пике своей карьеры.

Знаменитость снялась в сериалах «Ивановы-Ивановы» и «Кухня», фильмах «Сториз», «Бесит», «Завербованный», а также озвучила Чебурашку в одноименном фильме, ставшим кассовым хитом отечественного проката.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кузьмина перенесла операцию после соперничества с Юлией Пересильд.

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