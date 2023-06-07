В Москве дан старт избирательной кампании

Мосгордума опубликовала постановление о выборах мэра и дала старт избирательной кампании
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
В течение нескольких дней начнется выдвижение кандидатов на должность мэра столицы.
Выборы мэры столицы назначены на 10 сентября 2023 года, а это дает старт избирательной кампании в Москве. Об этом говорится в сообщении городской думы.
«Мосгордума на пленарном заседании в среду приняла постановление о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября», — говорится в сообщении.
Теперь, в течение 30 дней со дня публикации, начнется выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.
К слову, россияне в 24 регионах страны смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) с помощью специальной федеральной платформы. Решение было принято по итогу заседания ЦИК России.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как выборы мэра Москвы были назначены на 10 сентября.
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