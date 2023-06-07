Выборы мэра Москвы назначены на 10 сентября

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 42 0

Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября

Выборы мэра Москвы назначены на 10 сентября

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Голосование пройдет в единый для всех регионов день.

Выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования, 10 сентября 2023 года. Такое решение приняла Московская городская дума по итогам заседания, которое состоялось 7 июня.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в разговоре с журналистами уточнил, что единым днем голосования в стране станет второе воскресенье сентября того года, в котором истекают сроки полномочий органов власти.

Между тем россияне в 24 регионах страны смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) с помощью специальной федеральной платформы. Решение было принято по итогу заседания ЦИК России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ЦИК предложила провести дистанционное электронное голосование.

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