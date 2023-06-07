Путин примет делегацию глав государств Африки по украинскому вопросу

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 22 0

Россия и Африка планируют провести второй совместный саммит летом 2023 года, однако, как стало известно, встреча некоторых лидеров состоится раньше.

Путин примет делегацию глав государств Африки по украинскому вопросу

Фото: www.globallookpress.com / Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

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В Кремле сообщили, что глава РФ Владимир Путин в ближайшее время готовится принять делегацию глав некоторых африканских государств для обсуждения путей урегулирования украинского кризиса. Соответствующая публикация появилась на официальном сайте ведомства.

«Условлено, что Владимир Путин примет в ближайшее время делегацию ряда глав государств Африки», — сообщается в материале.

Уточняется, что африканская сторона проявляла инициативу в поиске дипломатических путей решения конфликта Москвы и Киева. О планах встретиться с лидерами стран Африки стало известно после телефонных переговоры Путина с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафозой.

Во время дистанционной беседы они обсудили вопросы развития двусторонних отношений, а также выразили готовность продолжать тесную совместную работу на международных площадках.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем Владимир Путин говорил с президентом Эритреи Исайясом Афеворки во время очной встречи.

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