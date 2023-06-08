Троих жителей Иркутска задержали по подозрению в поджоге подстанции за деньги

На преступление мужчины решились после того, как один из них увидел объявление о работе в одном из популярных мессенджеров.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Силовики задержали троих жителей Иркутска по подозрению в заказном поджоге трансформаторной подстанции. Об этом сообщил портал «МВД-медиа».
«Сотрудники районной полиции и центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области установили и задержали подозреваемых. Ими оказались трое мужчин в возрасте 23-26 лет, которые сознались в противоправном деянии», — говорится в сообщении.
Там же уточняется, что из-за действий подозреваемых загорелась подстанция на улице Лермонтова. Она питает троллейбусное депо.
Один из задержанных признался, что о возможности заработать за счет поджога узнал из объявления. Оно было опубликовано в одном из сообществ в популярном мессенджере.
Мужчина решил привлечь к «работе» своих знакомых. Все действия они выполняли по инструкции, полученной от нанимателя. По версии полиции, после пожога подстанции троица должна была совершить в Иркутске еще несколько преступлений.
«В настоящее время следователем возбуждено уголовное дело по пункту „а“ части 2 статьи 215.2 УК РФ. Двум фигурантам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третьему — обязательство о явке», — сообщили в МВД.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестные пытались поджечь самолет Су-24 в Новосибирске.
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