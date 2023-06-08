Движение по Крымскому мосту восстановили после учений
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С чем были связаны проводимые в регионе мероприятия?
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько
Движение по Крымскому мосту восстановили, оно осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Упрдор «Тамань».
Временно движение было приостановлено из-за проведения антитеррористических учений. Они длились в районе получаса.
Прежде в мае там уже проводились учения. Глава Республики Крым Сергей Аксенов тогда отмечал, что никаких причин для лишних беспокойств нет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему грузовики, в том числе пустые, пока не будут допущены к движению по Крымскому мосту.
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