Движение по Крымскому мосту возобновлено после плановых учений

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 28 0

Все прошло в штатном режиме, сообщили власти региона.

Движение по Крымскому мосту возобновлено после плановых учений

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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Движение по Крымскому мосту после непродолжительной остановки возобновлено. Об этом сообщили представители ФКУ Упрдор «Тамань».

Известно, что временное перекрытие путей было связано с плановыми учениями, проводимыми в регионе. Об этом в среду утром заявлял глава Республики Крым Сергей Аксенов, отмечая, что никаких причин для лишних беспокойств нет.

«В 11:00 движение автомобильного транспорта на транспортном переходе через Керченский пролив возобновлено в штатном режиме», — отметили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

Ранее 5-tv.ru рассказал о текущей обстановке в освобожденном от украинских террористов Артемовске. Как рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин, пик тревожности уже пройден.

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