Тяжело пострадавшего в драке с участием Понасенкова* прооперировали нейрохирурги

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 3 754 0

Подробности о состоянии мужчины позволяют представить, как сильно он ударился головой во время конфликта с блогером и его юристом.

Тяжело пострадавшего в драке с участием Понасенкова* прооперировали нейрохирурги

Фото: ВКонтакте / Понасенков Евгений Николаевич*

Читайте нас в: Дзен Новости

Нейрохирурги прооперировали мужчину, который тяжело пострадал в результате драки с участием блогера и историка Евгения Понасенкова* в центре Москвы. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

После операции мужчина находится в тяжелом, но стабильном состоянии. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и кровоизлияние в мозг.

Пострадавший не приходил в сознание. Сейчас он остается на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Личность до сих пор не установлена — документов при мужчине не было, и никто из близких не пытался его найти.

Конфликт с участием Евгения Понасенкова произошел 7 июня. Как рассказал сам блогер, в тот день он гулял по Арбату вместе со своим юристом. Внезапно к ним подошел пьяный 55-летний мужчина и якобы начал их оскорблять. Приятель историка толкнул незнакомца, после чего тот споткнулся и упал.

О полученных мужчиной травмах Понасенков и его юрист в тот момент не подумали. А он в итоге попал в реанимацию.

Как сообщал 5-tv.ru по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Друга блогера подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

* — признан в РФ иноагентом.

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
81.46
0.21 87.17
0.22
Столкновение года: китайский совет дня на четверг, 8 июня

Последние новости

12:26
Патрушев заявил, что народы России и Украины не заинтересованы в конфликте
12:26
По указке с Украины: как ФБР цензурировало сообщения россиян в Twitter
12:19
Спасти невозможно: авто с водителем внутри загорелось в Новосибирске
12:18
На 94-м году жизни скончался актер из «Ангелов Чарли» Пэт Купер
12:16
Politiсо: Запад обсуждает будущее Украины без членства в НАТО
12:14
Российские военные уничтожили радар комплекса ПВО IRIS-T армии Украины

Сейчас читают

"Это расплата": Кравец озвучила причину скоропостижной смерти мужа Дианы Гурцкая
Огневое прочесывание: на севере ДНР российские бойцы применяют особую тактику
Бероев вышел в свет с потерявшим ноги в боях за ДНР другом: «Это герои!»
К госпитализированному Панфилову не пускают даже сына: где сейчас режиссер?

Новости СМИ2