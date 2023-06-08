Тяжело пострадавшего в драке с участием Понасенкова* прооперировали нейрохирурги

Нейрохирурги прооперировали мужчину, который тяжело пострадал в результате драки с участием блогера и историка Евгения Понасенкова* в центре Москвы. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

После операции мужчина находится в тяжелом, но стабильном состоянии. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и кровоизлияние в мозг.

Пострадавший не приходил в сознание. Сейчас он остается на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Личность до сих пор не установлена — документов при мужчине не было, и никто из близких не пытался его найти.

Конфликт с участием Евгения Понасенкова произошел 7 июня. Как рассказал сам блогер, в тот день он гулял по Арбату вместе со своим юристом. Внезапно к ним подошел пьяный 55-летний мужчина и якобы начал их оскорблять. Приятель историка толкнул незнакомца, после чего тот споткнулся и упал.

О полученных мужчиной травмах Понасенков и его юрист в тот момент не подумали. А он в итоге попал в реанимацию.

Как сообщал 5-tv.ru по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Друга блогера подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

* — признан в РФ иноагентом.