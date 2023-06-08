Во французском Анси неизвестный напал с ножом на детей

Подробности выясняются.

Во французском городе Анси неизвестный напал на людей с ножом. Все произошло на детской площадке в парке. Об этом сообщают местные СМИ.

«Семь человек, в том числе шестеро детей, получили ранения в результате нападения с ножом», — говорится в сообщении.

Согласно последней информации, полученной от МВД, этот человек уже задержан.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как психически больной мужчина чуть не зарезал игрока «Арсенала» Пабло Мари в Милане.