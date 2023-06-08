Nasdaq разрешила «Яндексу» остаться на бирже

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Nasdaq разрешила «Яндексу» сохранить листинг при условии реструктуризации бизнеса

Nasdaq разрешила «Яндексу» остаться на бирже

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov

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Биржа учла аргументы, которые компания привела в апелляции.

Американская биржа Nasdaq удовлетворила апелляцию «Яндекса» и не собирается исключать их акции из своего списка. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Оказалось, что основным фактором, склонившим чашу весов в пользу компании из РФ, стало предстоящее разделение бизнеса «Яндекса» на российскую и международную части.

До этого стало известно о том, что «Яндекс» получил заявки от потенциальных инвесторов. Никакого контроля над «Яндексом» инвесторы иметь не будут, все сохранит себе менеджмент компании.

Кстати, накануне Nasdaq отклонила апелляцию Ozon на решение о делистинге. Компания в течение двух недель планирует оспорить это решение во второй раз.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в «Яндексе» сообщили о состоянии продажи долей компании.

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