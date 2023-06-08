Британия запрещает импорт из Белоруссии золота, цемента и древесины

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Также Лондон расширяет критерии включения физлиц в санкционные списки.

Британия запрещает импорт из Белоруссии золота, цемента и древесины

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

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Великобритания расширила санкции против Белоруссии за поддержку России в спецоперации на Украине. Об этом пишет Reuters.

В частности, Лондон вводит запрет на экспорт в Белоруссию банкнот и товаров, связанных с производством химического и биологического оружия.

«Великобритания запрещает импорт из Белоруссии золота, цемента, древесины и резины», — говорится в сообщении.

Также в документе указано, что Лондон расширяет критерии включения физлиц в санкционные списки по Белоруссии, что позволит правительству применять санкции к более широкому кругу людей.

Данные санкции вступят в силу 9 июня 2023 года.

В 2022 году Великобритания ввела запрет на импорт из Белоруссии железа и стали. В республику также было запрещено поставлять продукты нефтепереработки и предметы роскоши.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Южная Корея расширила список экспортных ограничений для РФ и Белоруссии.

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