Южная Корея расширила список экспортных ограничений для РФ и Белоруссии

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Алексей Панков
Алексей Панков 84

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Южная Корея расширила список экспортных ограничений для РФ и Белоруссии

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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Сеул расширил список товаров, для экспорта которых в Россию или Белоруссию необходимо получать специальное разрешение. О расширении списка с 57 до 798 позиций сообщило информагентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейское министерство торговли.

«С 28 апреля будет в полной мере реализовано усиление экспортного контроля в отношении экспорта в Россию и Белоруссию», — отмечается в заявлении.

Отмечается, что документ был подготовлен еще в феврале. За прошедшие два месяца правительство страны провело все законодательные процедуры. В новый список вошло строительное оборудование, товары в сталелитейной, химической отраслях, автомобилестроении, детали для машин дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры, детали для них.

Каждая заявка будет рассматриваться в индивидуальном порядке и лишь только от тех компаний, что соответствуют всем требованиям. О каких именно критериях идет речь, в ведомстве не уточнили. Этот шаг был сделан из-за большой вероятности того, что эти предметы будут использоваться странами-импортерами для изготовления оружия и в военных целях.

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