Площадь лесных пожаров в Алтайском крае превысила четыре тысячи гектаров

Ситуация осложняется жаркой и сухой погодой, а также сильным ветром.

Площадь лесного пожара в Алтайском крае превысила четыре тысячи гектаров. На борьбу с огнем брошены все силы — к тушению привлекли самолет амфибию Бе-200.

Однако пока одержать победу над стихией не удается. Ситуация осложняется жаркой и сухой погодой, а также сильным ветром. Жителей некоторых населенных пунктов попросили приготовится к возможной эвакуации.