Площадь лесных пожаров в Алтайском крае превысила четыре тысячи гектаров
Площадь лесных пожаров в Алтайском крае превысила четыре тысячи гектаров
Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine; 5-tv.ru
Ситуация осложняется жаркой и сухой погодой, а также сильным ветром.
Площадь лесного пожара в Алтайском крае превысила четыре тысячи гектаров. На борьбу с огнем брошены все силы — к тушению привлекли самолет амфибию Бе-200.
Однако пока одержать победу над стихией не удается. Ситуация осложняется жаркой и сухой погодой, а также сильным ветром. Жителей некоторых населенных пунктов попросили приготовится к возможной эвакуации.
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