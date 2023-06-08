Площадь лесных пожаров в Алтайском крае превысила четыре тысячи гектаров

Эфирная новость 557 0

Площадь лесных пожаров в Алтайском крае превысила четыре тысячи гектаров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Ситуация осложняется жаркой и сухой погодой, а также сильным ветром.

Площадь лесного пожара в Алтайском крае превысила четыре тысячи гектаров. На борьбу с огнем брошены все силы — к тушению привлекли самолет амфибию Бе-200.

Однако пока одержать победу над стихией не удается. Ситуация осложняется жаркой и сухой погодой, а также сильным ветром. Жителей некоторых населенных пунктов попросили приготовится к возможной эвакуации.

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
82.09
0.63 88.04
0.87
Столкновение года: китайский совет дня на четверг, 8 июня

Последние новости

23:11
Комитет Госдумы поддержал поэтапное повышение призывного возраста
22:55
Стало известно об открытии второго воздушного коридора в России на юг
22:37
Не всегда понятно сразу: о чем предупреждают боли в пояснице
22:14
Владимир Путин провел встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым
22:06
Площадь лесных пожаров в Алтайском крае превысила четыре тысячи гектаров
21:52
Передача боевого опыта: как готовят добровольцев в армии России

Сейчас читают

Штраф за купальники вводится в Абхазии с 1 августа
«Ей требуется лечение»: психиатр уличил Волочкову в отрицании алкозависимости
Момент нападения акулы на россиянина в Хургаде попал на видео (18+)
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео