Нападение акулы на россиянина в Египте. Главное

Кадры из жаркой Хургады, от которых идет мороз по коже. На популярном египетском курорте 23-летнего россиянина на глазах у десятков человек растерзала акула. Она напала недалеко от берега. Все подробности шокирующей истории — у Дмитрия Вахницкого.

Побережье Хургады, рыбаки с двух лодок тащат из сетей акулу. Ее поймали спустя несколько часов после нападения на гражданина России Владимира Попова. Размер можно оценить после того, как морского хищника выгрузили на берег — настоящий монстр.

При нападении такой акулы шансов выжить практически нет. Все произошло прямо на глазах отдыхающих, на пляже Dream Beach. Подробности - в репортаже.