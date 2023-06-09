Нападение акулы на россиянина в Египте. Главное

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На популярном египетском курорте хищник растерзал 23-летнего парня на глазах у десятков человек.

Фото, видео: www.globallookpress.com / AGAMI/V. Legrand, via www.imago-; 5-tv.ru

Кадры из жаркой Хургады, от которых идет мороз по коже. На популярном египетском курорте 23-летнего россиянина на глазах у десятков человек растерзала акула. Она напала недалеко от берега. Все подробности шокирующей истории — у Дмитрия Вахницкого.

Побережье Хургады, рыбаки с двух лодок тащат из сетей акулу. Ее поймали спустя несколько часов после нападения на гражданина России Владимира Попова. Размер можно оценить после того, как морского хищника выгрузили на берег — настоящий монстр.

При нападении такой акулы шансов выжить практически нет. Все произошло прямо на глазах отдыхающих, на пляже Dream Beach. Подробности - в репортаже.

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