Главное вовремя и правильно: можно ли вылечиться от рака молочной железы

Рак молочной железы — наиболее распространенная форма онкологии у женщин, а потому и самая изученная сегодня.

Благодаря современным методам лечения наиболее распространенную форму онкологии у женщин — рак молочной железы — можно вылечить. Об этом заявила врач-онколог Елена Жукова в интервью изданию aif.ru.

Так, медики сейчас применяют оперативное лечение, лекарства и лучевую терапию. Какой метод выбрать, определяет врач, исходя из запущенности болезни. При этом онкология вовсе не означает, что женщина лишится своей груди. В медицине сейчас применяют «золотой стандарт» лечения.

«Если объем железы и объем опухоли позволяют, мы проводим органосохранную операцию: убираем только сектор с опухолью и сохраняем молочную железу, а пациентка при этом будет радикально пролечена. Оставшаяся часть молочной железы подвергается лучевой терапии. Вот это и есть „золотой стандарт“», — пояснила специалист.

Но даже если свою грудь сохранить не удастся, медики могут предложить установить имплант или тканевой эспандер — имплант, который можно раздувать до определенных размеров, то есть постепенно раскачать, чтобы не травмировать кожу. Если предполагается лучевая терапия, то импланты сразу не ставят, чтобы не спровоцировать осложнения во время лечения. В таком случае идеальным будет тканевой эспандер.

Также специалист объяснила, как часто возникает рецидив заболевания. Он появляется в большинстве случаев, если ранее операция была проведена нерадикально. Другой момент — это возникновение метастазов.

«Рак молочной железы — это системное заболевание, то есть заболевание не только молочной железы, а всего организма. Поэтому мы не можем только прооперировать пациентку и сказать, что она здорова. Мы продолжаем лечение. Добавляем либо гормонотерапию, либо таргетную терапию, либо химиотерапию, если к этому есть показания», — добавила Жукова.

В заключении медик напомнила, тщательно следить за женским здоровьем необходимо всем представительницам прекрасного пола, но с особой внимательностью тем, у кого в роду были болеющие онкологией.

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