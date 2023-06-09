Любая непогода когда-то заканчивается: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 июня

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

После последней «свистоплясочной» недели новая обещает если не полное спокойствие, то намек на фарт по жизни и удачу в делах. Энергии раздобрятся и выдадут нам, товарищам очень нервическим, порцию материального благополучия и психического здоровья. Будет и прибыль, и правильные партнерства и хорошее настроение. Остается только сложить ладони лодочкой — и все вышеперечисленное туда неминуемо попадет.

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Понедельник, 12 июня. Инь Металл на Быке

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В понедельник будет еще немного потряхивать от разбушевавшихся стихий последней семидневки. День ожидается слегка неравномерным, хаотичным и нервным. Не стоит возлагать на него больших ожиданий.

Лучшее, что вы можете сделать в понедельник — не торопиться, не бежать и не стремиться выполнить все запланированное на день любой ценой. Если совсем не будете ничего важного планировать — вообще супер. Размеренный, тихий день — таким должен стать ваш новый понедельник.

Однозначно не стоит в этот понедельник начинать большие проекты, путешествия. Не надо покупать дорогостоящее имущество и искать работу. Любой риск лучше отложить на попозже. Ну и не стоит заниматься экстримом ни в каких видах. Неблагоприятно начинать лечение и посещать больницы.

Люди с Козой в карте могут почувствовать себя несколько более нервными и расторможенными. Воспримите это как возможность посмотреть на события с новой стороны.

Вторник, 13 июня. Ян Вода на Тигре

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Вторник, наконец, прорвет завесу хаоса и неопределенности последних дней. Энергии сулят успех почти во всех делах и начинаниях. Следует немедля засучить рукава и оседлать скакуна удачи. Пока не ускакал без нас в светлое будущее.

Планируйте на вторник все те дела и проекты, что не осуществились на прошлой неделе. Благоприятно открывать новый бизнес, вести переговоры, подписывать контракты, выходить на новую работу. Поторопитесь во вторник начать ремонт, а то и строительство нового дома.

Вторник хорош также для решения личных вопросов. Проводите переговоры о партнерстве, налаживайте отношения, устраивайте церемонии знакомства. Свидания, помолвки, свадьбы просто обязаны пройти во вторник на самом высоком уровне.

Люди с Обезьяной в карте могут быть в этот день довольно экзальтированными. Постарайтесь контролировать свой эмоциональный фон, чтобы не навредить окружающим.

Среда, 14 июня. Инь Вода на Кролике

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Среда также обещает быть довольно эффективной. Энергии дня дублируют энергии года. День будет полон движения, общения, контактов, разговоров, обсуждений. Можно получить и неожиданные новости.

Планируйте на среду дела, где вам может понадобиться помощь, и не забудьте об этой помощи попросить. Есть большая вероятность, что ваша просьба будет услышана, а поддержка оказана.

День благоприятен для получения результатов от долгой работы. Хорошие перспективы у тех, кто сдает экзамены, подписывает сложные контракты, выходит на новую работу, готовится к премьере. Может также повезти с получением премий и гонораров.

Не стоит в среду начинать серьезное лечение, брать кредиты и открывать судебные процессы. Есть вероятность того, что все надолго затянется. Людям с Петухом в карте в среду противопоказано заниматься важными делами — все может пойти наперекосяк.

Четверг, 15 июня. Ян Дерево на Драконе

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Четверг — отличный день для торговли любого масштаба. От приятного дамского шопинга до тяжелых сделок с недвижимостью. Если вы давно планировали купить или продать что-то весомое, займитесь этим приятным делом именно в четверг — есть большие шансы, что не прогадаете.

Хорош четверг также для начала нового. Правильно — проводить церемонии открытия, устраивать новоселье, начинать новые проекты и выходить на новую работу. Путешествия, инвестиционные сделки и ремонты тоже приветствуются.

Не стоит в четверг заниматься глубокой проработкой сложных вопросов, закапываться в рефлексию и рыться в грязном белье. Любые «земляные» работы в этот день могут надолго испортить вашу удачу.

Люди с Собакой в карте имеют шанс вытянуть в четверг счастливый коммерческий билет. Правда это будет стоить им нервов, но ради большого куша можно немного и потерпеть, не правда ли?

Пятница, 16 июня. Инь Дерево на Змее

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В пятницу наступит энергетический штиль. Не совсем остановка Ци, так не бывает, но почти на нуле. Логичный отдых после нескольких подряд дней фонтанирования удачей. Примите энергетическую паузу со смирением и с удовольствием отправляйтесь уже отдыхать.

В пятницу стоит сделать выдох, посмотреть в бездонное небо и узреть летнюю красоту вокруг. Планы на все взрослое и серьезное лучше оставить на потом. Наслаждайтесь природой, погодой, искусством, общением, главное — не работайте в поте лица. Если же от работы никак не отлынить, то замените тяжелые задачи легкой рутиной. И улыбнитесь начальнику — ему тоже сегодня работать совсем не хочется.

Совсем не стоит в пятницу идти к докторам и ложиться на хирургический стол. Если есть возможность — перенесите операцию на другую дату. Это не касается экстренных случаев.

Людям со Свиньей в карте день может показаться довольно нервным и нестабильным. Поберегите себя.

Суббота, 17 июня. Ян Огонь на Лошади



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Суббота принесет новые энергии оптимизма и процветания. В такие дни можно увидеть ранее скрытые возможности, заложить фундамент будущего успеха и приблизить исполнение мечты.

Чем бы вы не занимались в эту субботу, обязательно выделите время на то, чтобы помечтать, построить планы на ближайшие пару месяцев, и, глядишь, и того дальше. Процесс будет успешнее, если в него будут вовлечены другие люди. Расскажите тем, кто вам важен о ваших планах и мечтах, поделитесь эмоциями и ожиданиями.

День также благоприятен для построения отношений. Планируйте на эту субботу важные встречи, свидания, помолвки и дружеские посиделки. Лечение, ремонты и начало строительства также получают поддержку энергий.

Не стоит в субботу заниматься разрушением чего-нибудь и генеральными чистками. Для таких дел есть особые даты. Люди с Крысой в карте могут в субботу испытывать необъяснимое раздражение.

Воскресенье, 18 июня. Инь Огонь на Козе

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Воскресенье, в отличие от субботы, будет днем очищения. Показаны любые санитарные мероприятия, противопоказаны любые созидательные инициативы.

Планируйте на воскресенье генеральные уборки, старт детокса, диет, процессы омоложения, очищения, расхламления и отказа от всего старого и отжившего. Это касается любых сфер вашей жизни — от физического плана до ментального.

Если вам в вашей жизни не от чего отказываться и не с чем расставаться — сходите в баню и расстаньтесь с сотней-другой граммов грязи, налипшей на вашу кожу. Или пойдите в храм вашей веры и помолитесь за отпущение грехов. Мытье тела и отмывание души никому еще не вредили. А чистым душой и телом и в новую семидневку идти не страшно.

Хорошей нам всем недели!