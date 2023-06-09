Минобороны: ВС РФ за сутки отразили четыре атаки ВСУ на двух направлениях

Российские военнослужащие отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«ВСУ продолжили попытки наступления на южнодонецком и запорожском направлениях. В районе Времевского выступа было отражено четыре атаки противника», — заявил Конашенков.

В частности, атаки были отражены в районах населенных пунктов Левадное Запорожской области, Новоселовка, Сторожеовое и Нескучное Донецкой народной республики.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские ПВО сбили украинские истребители Су-27 и МиГ-29 в зоне СВО.