Федеральная налоговая служба РФ является одной из самых эффективных в мире. Об этом Владимир Путин заявил на экономическом и гуманитарном форуме «Россия — Африка» в Москве.

Глава государства пригласил африканских партнеров направить своих специалистов на стажировку в российскую налоговую службу. По его словам, современная ФНС по уровню технологий очень напоминает Центр управления космическими аппаратами.

«Вот там очень все по-современному. Это хорошо и для налогоплательщиков, потому что сокращает количество необоснованных и коррумпированных проверок. Мы знаем, что такое проверки: пришли, нужно обязательно налогоплательщику „заплатить“ за это, понимаете, это ужасно», — сказал Путин.

Президент отметил, что когда все процедуры выполняются в системе онлайн автоматически, коррупционная составляющая резко снижается. По его словам, у специалистов все перед глазами: не только покупки и продажи, но и операции в сферах общественного питания и услуг. Путин подчеркнул, что такая система эффективно работает.

«И я могу без всякого преувеличения сказать, она одна из наиболее эффективных в мире, сто процентов! Поверьте мне, так и есть», — заключил глава государства.

В рамках саммита «Россия — Африка» 28–29 октября 2026 года проводится Экономический и гуманитарный форум. Он продолжит линию на всестороннее развитие российско-африканских отношений и должен стать признанной площадкой для выработки практических решений, нацеленных на упрочение многопланового партнерства между Российской Федерацией и государствами Африки.

В мероприятиях саммита участвуют представители примерно 50 африканских стран, в том числе главы государств и правительств, а также руководители интеграционных объединений континента. Отдельный акцент планируется сделать на дальнейшем расширении многоплановых связей России со странами Африки в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной сферах.

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