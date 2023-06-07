Российские ПВО сбили украинские истребители Су-27 и МиГ-29 в зоне СВО

В Минобороны также сообщили о перехвате 24 реактивных снарядов залпового огня, в том числе западного производства.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
В Минобороны заявили, что российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты украинские истребители Су-27 и МиГ-29 в ДНР и Запорожской области. Уничтожение техники ВСУ прокомментировал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, самолеты ВСУ были ликвидированы в районе населенных пунктов Никифоровка и Любицкое. Конашенков добавил, что ПВО также перехвалили 22 украинских беспилотных летательных аппарата в разных районах в зоне проведения спецоперации.
В военном ведомстве отметили, что за минувшие сутки в воздухе было перехвачено 24 реактивных снарядов противника. ВСУ использовали для ударов по территориям ЗРК HIMARS, «Ураган» и «Ольха».
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что армия РФ отразила все наступления ВСУ за сутки.
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