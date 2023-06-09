Затаили обиду? Разорвет ли Саудовская Аравия отношения с США и при каких условия

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 16 0

Политолог Бредихин: у Саудовской Аравии и США пока нет оснований для разрыва отношений

Фото, видео: www.globallookpress.com / Liu Jie; личный архив Антона Бредихина; 5-tv.ru

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Наследный принц Саудовской Аравии намерен разорвать отношения с Вашингтоном из-за слов Джо Байдена. Возможно ли это?

Пока у США и Саудовской Аравии (СА) нет серьезных оснований для того, чтобы разорвать отношения. Такое заявление сделал политолог Антон Бредихин, комментируя недавнее высказывание наследного принца Саудовского Аравии.

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд пригрозил разорвать отношения с Вашингтоном из-за обиды на Джо Байдена. Президент заявил, что СА ждут последствия за сокращение добычи нефти.

«Данный конфликт произошел в рамках тех заявлений, которые были сделаны по вступлению в состав БРИКСа и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества — Прим. ред.), поэтому данный шаг американцем совсем не понравился», — отметил Бредихин.

Из-за этого, по его словам, накалилась ситуацию в регионе. Но до разрыва отношений это не доведет. По мнению политолога, для такого серьезного решения должен быть целый ряд условий. В том числе возможность сохранение паритета (равенства взаимоотношений сторон — Прим. ред.) Саудовской Аравии с Ираном и Израилем.

«Если саудиты будут готовы к переформатированию военно-политической своей стратегии, то тогда будут основания для подобного решения», — заявил Бредихин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что означают угрозы Саудовской Аравии в адрес США.

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