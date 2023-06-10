Художник Алексей Шмаринов умер на 91-м году жизни

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 2 046 0

Что произошло со знаменитым живописцем?

Художник Алексей Шмаринов умер на 91-м году жизни

Фото: Великжанин Виктор / ТАСС

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Вчера скоропостижно скончался народный художник РФ, член президиума Российской академии художеств (РАХ) Алексей Шмаринов. Об этом печальном известии сегодня сообщила пресс-служба академии.

«Российская культура понесла тяжелую утрату. 9 июня 2023 года ушел из жизни заслуженный деятель искусств РСФСР (1982), народный художник РФ (1993), академик Отделения графики (1995) и член президиума (1996) Российской академии художеств Алексей Дементьевич Шмаринов», — написали в художественной академии.

Весной художнику исполнилось 90 лет.

Алексей Шмаринов был выдающимся представителем художественной династии, мастером своего дела. Он был известен не только в России, но и далеко за ее пределами.

Большую часть времени он руководил Творческой мастерской графики Российской академии художеств в Москве. Там отметили, что он внес большой вклад в развитие отечественного художественного образования в нашей стране. Его работы навсегда останутся в сердцах ценителей искусства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер заслуженный художник России Сергей Воржев.

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