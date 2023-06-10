В планах нет: Шольцу отказано в переговорах с Путиным?

С момента последнего разговора политиков прошло уже много времени.

У президента России Владимира Путина пока нет в планах телефонного разговора с Шольцем. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В субботу утром в Нюрнберге в ходе 38‑го съезда протестантских церквей ФРГ канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о своем желании поддерживать контакт с российским лидером. Он планировал в ближайшее время поговорить с президентом России по телефону.

«И, хотя я давно этого не делал, я намерен сделать это снова в ближайшее время», — заявил Шольц.

Однако в планы Владимира Путина такой диалог не входил. Дмитрий Песков подтвердил, что в ближайшее время разговор не состоится.

Несколько дней назад Олаф Шольц уже делился планами провести беседу с российским лидером по поводу ситуации на Украине. Тогда он заявлял, что с момента их прошлого разговора прошло уже много времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против достижения мира на Украине.