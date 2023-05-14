Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против достижения мира на Украине

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Рита Миронова
Рита Миронова 45

Прим этом Берлин готов поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против достижения мира на Украине

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Chris Emil Janssen

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Тема:
Спецоперация

Мир на Украине не будет достигнут на условиях России. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц. Как пишет издание Spiegel, он предложил свою «формулу мира»: Россия должна вывести свои войска, иначе договоренности не достигнуть.

На встрече с канцлером ФРГ Владимир Зеленский заявил, что готов к мирным переговорам, но исключительно на условиях Киева. Власти Украины не хотят принимать тот факт, что в состав России вошли новые регионы. А без учета новых реалий мирный план не может считаться таковым.

«Украина готова к миру. Но при нашей поддержке они требуют, чтобы не было замороженного конфликта и мира, продиктованного Россией», — сообщил Шольц.

При этом Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

14 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в канцелярию Олафа Шольца на переговоры. В Берлине в связи с этим усилили меры безопасности.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи. Действия России на Западе назвали «агрессией», объявив РФ экономическую войну и начав активно поставлять оружие на Украину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Германия предоставит Украине самый крупный пакет военной помощи.

Тема:
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