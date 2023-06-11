Канада ввела санкции против Виктора Януковича и Юрия Подоляки

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 27 0

В черный список вместе с блогером и бывшим президентом Украины попали российские музеи, издания и министерства.

Канада ввела санкции против Виктора Януковича и Юрия Подоляки

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Канада ввела ограничительные меры против экс-президента Украины Виктора Януковича и блогера Юрия Подоляки. Всего в новый санкционный список вошли 24 человека и 17 организаций, которые, по мнению канадских властей, способствуют «хищению и уничтожению культурных ценностей Украины». Это в основном представители музеев и разного рода культурных центров.

О дополненном «черном списке» сообщила глава МИД страны Мелани Жоли, информация также опубликована на сайте внешнеполитического ведомства. В перечне фигурируют, кроме музейных организаций и СМИ, министерства культуры Крыма и Херсонской области, а также министерства образования и науки Запорожской и Херсонской областей.

Активная поддержка Украины со стороны Канады не знает границ. На днях, пока в стране полыхают лесные пожары, перекидываясь на соседние США, канадский премьер-министр Джастин Трюдо совершил необъявленный визит в Киев. Также стало известно, что Оттава выделит киевскому режиму военную помощь на 375 миллионов долларов.

Трюдо, пока был в Киеве, объявил, что его страна будет участвовать в программе подготовки украинских военных пилотов. Он также пообещал передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) российский грузовой самолет Ан-124, который приземлился в Канаде в прошлом году и был конфискован местными властями, так как в тот день власти закрыли небо для авиации РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о последствиях лесных пожаров, которыми Трюдо пренебрег ради поездки на Украину.

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