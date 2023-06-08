Видео: Нью-Йорк накрыл рекордный смог от лесных пожаров в Канаде

В Вашингтоне решили наконец помочь Оттаве — в зону бедствия направляют более сотни своих пожарных расчетов.

Нью-Йорк задыхается от едкого дыма. Густой желтый смог опустился на северо-восток США из-за мощных лесных пожаров в соседней Канаде.

Загрязнение уже называют рекордным и очень опасным: впервые в истории индекс качества воздуха превысил отметку в 400 пунктов. Для сравнения: дышать таким воздухом равноценно выкуриванию 22 сигарет в день.

Мэр призывает людей сидеть дома и не открывать окна. Американцы жалуются на раздражение слизистых, боль в груди и отдышку. Врачи фиксируют рекордный рост обращений за медицинской помощью — такого не было со времён ковида.

О пандемийной эпохе напоминают и маски — без них сейчас не выйти на улицу. Больше всего страдают дети.

На этом фоне в Вашингтоне решили наконец помочь Оттаве — в зону бедствия направляют более сотни своих пожарных расчётов. Ситуация с лесными пожарами в Канаде остаётся крайне тяжелой. Там уже эвакуированы почти 30 тысяч человек. Пожарным не удается взять огонь под контроль из-за засухи и сильного ветра.