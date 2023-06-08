Видео: Нью-Йорк накрыл рекордный смог от лесных пожаров в Канаде
Нью-Йорк накрыл рекордный смог от лесных пожаров в Канаде
Фото, видео: REUTERS; 5-tv.ru
В Вашингтоне решили наконец помочь Оттаве — в зону бедствия направляют более сотни своих пожарных расчетов.
Нью-Йорк задыхается от едкого дыма. Густой желтый смог опустился на северо-восток США из-за мощных лесных пожаров в соседней Канаде.
Загрязнение уже называют рекордным и очень опасным: впервые в истории индекс качества воздуха превысил отметку в 400 пунктов. Для сравнения: дышать таким воздухом равноценно выкуриванию 22 сигарет в день.
Мэр призывает людей сидеть дома и не открывать окна. Американцы жалуются на раздражение слизистых, боль в груди и отдышку. Врачи фиксируют рекордный рост обращений за медицинской помощью — такого не было со времён ковида.
О пандемийной эпохе напоминают и маски — без них сейчас не выйти на улицу. Больше всего страдают дети.
На этом фоне в Вашингтоне решили наконец помочь Оттаве — в зону бедствия направляют более сотни своих пожарных расчётов. Ситуация с лесными пожарами в Канаде остаётся крайне тяжелой. Там уже эвакуированы почти 30 тысяч человек. Пожарным не удается взять огонь под контроль из-за засухи и сильного ветра.
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