Видео: Нью-Йорк накрыл рекордный смог от лесных пожаров в Канаде

Эфирная новость 61 0

Нью-Йорк накрыл рекордный смог от лесных пожаров в Канаде

Фото, видео: REUTERS; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Вашингтоне решили наконец помочь Оттаве — в зону бедствия направляют более сотни своих пожарных расчетов.

Нью-Йорк задыхается от едкого дыма. Густой желтый смог опустился на северо-восток США из-за мощных лесных пожаров в соседней Канаде.

Загрязнение уже называют рекордным и очень опасным: впервые в истории индекс качества воздуха превысил отметку в 400 пунктов. Для сравнения: дышать таким воздухом равноценно выкуриванию 22 сигарет в день.

Мэр призывает людей сидеть дома и не открывать окна. Американцы жалуются на раздражение слизистых, боль в груди и отдышку. Врачи фиксируют рекордный рост обращений за медицинской помощью — такого не было со времён ковида.

О пандемийной эпохе напоминают и маски — без них сейчас не выйти на улицу. Больше всего страдают дети.

На этом фоне в Вашингтоне решили наконец помочь Оттаве — в зону бедствия направляют более сотни своих пожарных расчётов. Ситуация с лесными пожарами в Канаде остаётся крайне тяжелой. Там уже эвакуированы почти 30 тысяч человек. Пожарным не удается взять огонь под контроль из-за засухи и сильного ветра.

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.46
0.21 87.17
0.22
Столкновение года: китайский совет дня на четверг, 8 июня

Последние новости

10:55
Путин назвал недопустимым навязывание шаблонов в сфере образования и воспитания
10:53
Тяжело пострадавшего в драке с участием Понасенкова* прооперировали нейрохирурги
10:52
«Благородное и милосердное призвание»: Путин поздравил соцработников России
10:48
«Замуж не пойду!» — Лолита честно рассказала о личной жизни и алкоголе
10:43
В ЛНР рассказали об уничтожении командного пункта ВСУ, руководящего наступлением
10:37
Троих жителей Иркутска задержали по подозрению в поджоге подстанции за деньги

Сейчас читают

"Это расплата": Кравец озвучила причину скоропостижной смерти мужа Дианы Гурцкая
Бероев вышел в свет с потерявшим ноги в боях за ДНР другом: «Это герои!»
Не долго музыка играла: отказавшаяся от алкоголя Волочкова схватилась за бокал
К госпитализированному Панфилову не пускают даже сына: где сейчас режиссер?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео