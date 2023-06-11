В ходе репетиции парада в Лондоне три королевских гвардейца потеряли сознание

Во время подготовки к торжеству в столице Великобритании стояла жара + 30 градусов по Цельсию.

Три королевских гвардейца в Великобритании потеряли сознание из-за жары. В субботу, 10 июня, во время репетиции парада по случаю официального дня рождения короля Карла III, в Лондоне было +30 градусов по Цельсию.

Гвардейцы не справились с жарой и упали в обморок. Для столицы Великобритании такая погода является аномальной. 10 июня стал самым жарким днем в году для Лондона. Об этом сообщила газета The Guardian.

Следуя традициям, солдаты находились в меховых шапках, которые могли стать причиной потери сознания в такую жаркую погоду. Трое гвардейцев упали на землю прямо во время репетиции. А одного их них даже пришлось эвакуировать на носилках.

Это уже не первое мероприятие в честь Карла III, на котором военные теряют сознание. Неужели британские военные силы кто-то проклял?

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что солдаты на коронации сына Елизаветы II упали в обморок. А женщине-офицеру Королевского флота даже потребовалась медицинская помощь прямо во время церемонии.