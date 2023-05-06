На коронации Карла III несколько военных потеряли сознание

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 96

Daily Mail: на коронации Карла III несколько военных упали в обморок

На коронации Карла III несколько военных потеряли сознание

Фото: Reuters / Marko Djurica REFILE

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Женщине-офицеру из Королевского флота потребовалась помощь на церемонии. Она упала в обморок.

Во время коронации Карла III и его супруги Камиллы несколько военных упали в обморок. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Небольшому числу военнослужащих, ожидавших участия в процессии, потребовалась помощь после обморока», — написали в сообщении.

Издание опубликовало фотографию, на котором женщина в военной форме лежит на носилках. Журналисты отметили, что она офицер Королевского флота.

Церемония проходила на фоне антимонархических протестов. В Лондоне задержали несколько десятков человек. Среди них были активисты движения Republic, которые планировали провести забастовки в день коронации Карла III. Также среди арестованных есть сторонники Just Stop Oil.

Приблизительно две тысячи противников британской монархии собрались на Трафальгарской площади.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие традиции нарушил Карл III во время коронации.

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