Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на севере Японии

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20 0

Очаг землетрясения залегал на глубине 140 километров под дном Тихого океана.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на севере Японии

Фото: www.globallookpress.com / Ivan Damanik

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Мощное землетрясение всколыхнуло север Японии. Жители острова Хоккайдо ощутили на себе дрожь земли. Об этом сообщили в национальном метеорологическом управлении страны.

Магнитуда подземных толчков составила 6,2, что всего на 1,6 меньше, чем разрушительное землетрясение в Турции. Японские специалисты поспешили успокоить граждан и опровергли угрозу возникновения цунами.

Установлено, что очаг землетрясения находился на глубине 140 километров под Тихоокеанским дном, а его эпицентр — в самом океане у южной части Хоккайдо. Толчки ощущались на всей территории префектуры, а также в северной части соседнего острова Хонсю.

Власти не сообщали о последствиях землетрясения. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Несколькими днями ранее, 5 июня, 19 человек погибли в Китае в результате обрушения горной породы в городском округе Лэшань провинции Сычуань. Грунт завалил производственные и жилые помещения.

Ранее 5-tv.ru писал, что недалеко от места подрыва «Северных потоков» зафиксировали подземные толчки неизвестного происхождения.

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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на севере Японии

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