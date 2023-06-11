Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на севере Японии
Очаг землетрясения залегал на глубине 140 километров под дном Тихого океана.
Фото: www.globallookpress.com / Ivan Damanik
Мощное землетрясение всколыхнуло север Японии. Жители острова Хоккайдо ощутили на себе дрожь земли. Об этом сообщили в национальном метеорологическом управлении страны.
Магнитуда подземных толчков составила 6,2, что всего на 1,6 меньше, чем разрушительное землетрясение в Турции. Японские специалисты поспешили успокоить граждан и опровергли угрозу возникновения цунами.
Установлено, что очаг землетрясения находился на глубине 140 километров под Тихоокеанским дном, а его эпицентр — в самом океане у южной части Хоккайдо. Толчки ощущались на всей территории префектуры, а также в северной части соседнего острова Хонсю.
Власти не сообщали о последствиях землетрясения. Данных о пострадавших и разрушениях нет.
Несколькими днями ранее, 5 июня, 19 человек погибли в Китае в результате обрушения горной породы в городском округе Лэшань провинции Сычуань. Грунт завалил производственные и жилые помещения.
Ранее 5-tv.ru писал, что недалеко от места подрыва «Северных потоков» зафиксировали подземные толчки неизвестного происхождения.
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