Недалеко от места подрыва «Северных потоков» зафиксировали подземные толчки
Bloomberg: сейсмологи зафиксировали толчки в районе подрыва «Северных потоков»
Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard
Эксперты не могут дать точную оценку произошедшему на дне Балтийского моря.
Сейсмологи заявили, что в районе подорванных участков нитей российского газопровода «Северный поток» произошли подземные толчки. Эксперты уточнили, что их природа неизвестна. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Гоослужбу Дании и Гренландии.
Подземные толчки были зафиксированы недалеко от остова Борнхольм в Балтийском море 13 мая. В геологической службе подчеркнули, что местные жители острова почувствовали на себе подземную бурю.
Известно, что сперва сейсмологи предположили, что толчки были спровоцированы неконтролируемым взрывом на территории Польши. Однако после проведенного анализа и сбора дополнительной информации версия была опровергнута.
Сейчас эксперты склоняются к версии о возникновении акустического давления, которое было спровоцировано некоторыми событиями в атмосфере. Исследователи до сих пор не пришли к единой версии произошедшего.
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября прошлого года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.
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