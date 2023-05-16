Недалеко от места подрыва «Северных потоков» зафиксировали подземные толчки

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 35

Bloomberg: сейсмологи зафиксировали толчки в районе подрыва «Северных потоков»

Недалеко от места подрыва «Северных потоков» зафиксировали подземные толчки

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Северный поток

Эксперты не могут дать точную оценку произошедшему на дне Балтийского моря.

Сейсмологи заявили, что в районе подорванных участков нитей российского газопровода «Северный поток» произошли подземные толчки. Эксперты уточнили, что их природа неизвестна. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Гоослужбу Дании и Гренландии.

Подземные толчки были зафиксированы недалеко от остова Борнхольм в Балтийском море 13 мая. В геологической службе подчеркнули, что местные жители острова почувствовали на себе подземную бурю.

Известно, что сперва сейсмологи предположили, что толчки были спровоцированы неконтролируемым взрывом на территории Польши. Однако после проведенного анализа и сбора дополнительной информации версия была опровергнута.

Сейчас эксперты склоняются к версии о возникновении акустического давления, которое было спровоцировано некоторыми событиями в атмосфере. Исследователи до сих пор не пришли к единой версии произошедшего.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября прошлого года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

Ранее 5-tv.ru писал, что писал, что новое мощное землетрясение всколыхнуло юго-восток Турции.

Тема:
Северный поток
4 мая
Газовый вопрос: немецкий политик счел ошибкой отказ Германии от российского топлива
3 мая
Швеция ответила «формальной отпиской» на требование РФ расследовать взрывы на СП
21 апр
Новая сенсация: в Дании назвали способ отхода диверсантов с места подрыва СП
19 апр
В Кремле опровергли сообщения о диверсионных планах России в Европе
13 апр
Развеял сомнения: Трамп ответил на вопрос о виновнике подрыва «Северных потоков»
11 апр
Херш обвинил Байдена в глупых поступках: «Это неразумно»
6 апр
Херш раскритиковал версию подрыва «Северных потоков» польско-украинской группой
5 апр
Путин напомнил иностранным послам о теракте на «Северных потоках»
4 апр
Страховка возобновлена: в Германии рассчитывают на восстановление «Северного потока»
3 апр
На Западе обсуждают причастность Варшавы и Киева к подрыву «Северных потоков»
+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
79.10
1.90 86.09
1.84
Дело верши, да не спеши: китайский совет дня на вторник, 16 мая

Последние новости

16:27
«Запад не будет терпеть» — почему Эрдогана пытаются сменить
16:21
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: молодые ветра» теперь доступен для артистов любого возраста
16:11
Луна закроет Юпитер: 17 мая россияне увидят захватывающее космическое зрелище
16:11
Недалеко от места подрыва «Северных потоков» зафиксировали подземные толчки
16:10
Судьбоносное решение: как смена фамилии влияет на будущее человека
15:57
Обвинить Россию в нарушениях: какие перспективы есть у зерновой сделки

Сейчас читают

Отмывание денег: в отношении блогера Митрошиной начата новая проверка
Господи, помилуй: на могилах одиноких Вознесенской и Мягкова некому поставить памятники
Филипп Киркоров вновь сменил свой образ: «Вас не узнать, просто мальчишка»
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп