Помолодевшая Гузеева оправдалась за фото в соцсетях: «Спокойно! Это не фильтры»

Актриса опубликовала селфи, на котором выглядит свежей и помолодевшей. Как ей удалось сбросить 20 лет с лица?

Заслуженная артистка России, актриса и телеведущая Лариса Гузеева столкнулась с резкой критики ее внешности после опубликованного в личном блоге селфи. Звезда сфотографировала себя перед зеркалом в гримерной, а поклонники разразились спорами. Ее обвинили в использовании фотошопа, причем самым вероломным и неприкрытым образом, а еще напомнили о пропаганде естественного старения, которая явно дала слабину.

Гузеева действительно никогда не пыталась омолодиться радикально, как принято в среде шоу-бизнеса. В одном из интервью она сказала, что не собирается обманывать себя и время, ложиться под нож ради призрачных идеалов красоты. В соцсетях актриса показывается без прикрас, ее блог не пестрит кадрами с фотосессий после трехслойной обработки. Но как объяснить селфи, на котором будто и не было 20 последних лет?

«Спокойно! Это не фильтры — это коррекция. Лучше обратите внимание на кольцо — очаровательное, правда?» — подписала кадр Гузеева.

В мае Ларисе Гузеевой исполнилось 64 года. Фото: Instagram* / _larisa_guzeeva_

Как предположили поклонники, помолодевшее лицо — результат мастерской работы визажистов, готовивших знаменитость к очередным съемкам. Плотный грим с грамотно расставленными цветом акцентами и преобразил артистку. Однако часть спорного фото, по собственным словам, Лариса Андреевна все же подредактировала. Одна из подписчиц похвалила ее холеные руки, на что получила признание.

«Убрала ретушью. Мои руки отражают возраст и работу», — ответила Гузеева.

А тем критикам, которые предлагают признать свой возраст, не молодиться с помощью коррекций и уйти на покой, артистка порекомендовала замолчать в своем фирменном стиле.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лариса Гузеева прокомментировала слухи об увольнении с телевидения.

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