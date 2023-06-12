Шесть килограммов за три недели: Бъянка рассказала об успехах на курсе похудения

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 15 0

Худеющая певица Бьянка сбросила первые шесть килограммов по специальной методике

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov; 5-tv.ru

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Исполнительница русского народного R'n'B всерьез взялась за свое тело, цель — сбросить 20 килограммов.

Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая. — Прим. ред.) рассказала о своих успехах в борьбе с лишним весом. Пока результаты нельзя назвать ошеломительными, но они определенно есть, как и страстное желание достичь своей цели, призналась артистка в интервью 5-tv.ru на музыкальном фестивале «Новое Радио Движ», который проходил на сцене фудмолла «Три вокзала. Депо».

Прежде в беседе с журналистами Бьянка заявляла, что намерена сбросить 20 килограммов. Ради этого исполнительница русского народного R'n'B села на строгую диету, съездила в лагерь для худеющих. Она регулярно занимается спортом, а также присоединилась к интенсивному курсу для мечтающих о стройности и здоровом теле. В жизни селебрити не осталось места вредной пище и лени.

«К сожалению, вес не очень быстро скидывается, я похудела за три недели всего на шесть килограммов, для меня это мало. Но естественно я иду к цели, я этим занимаюсь, через день занимаюсь этим процессом. И мне все нравится, мне все в кайф», — поделилась Бьянка.

О заметных изменениях во внешности артистки сплетничают не первый год. В декабре она призналась, что лишние килограммы стали следствием гормонального сбоя, и одной голодовкой здесь не обойтись. Поэтому программы составляют для нее, в том числе, врачи. Что же касается критики и издевок хейтеров, с ними Бьянка справляется, как истинный боец. Никто не в силах заставить ее разлюбить себя и свое тело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как королева русского R'n'B прокомментировала бодишейминг в социальных сетях. Звезда не стала подбирать «правильные» слова и беречь обидчиков — сказала честно, что о них думает.

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