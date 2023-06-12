Впервые в истории АТР: сразу три спортсмена из РФ вошли в топ-10 рейтинга

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 28 0

Впервые сразу три теннисиста из РФ вошли в топ-10 рейтинга АТР

Впервые в истории АТР: сразу три спортсмена из РФ вошли в топ-10 рейтинга

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Читайте нас в: Дзен Новости

Всего в топ-100 ATP значатся имена шести российских теннисистов.

Впервые сразу три российских спортсмена разместились в рейтинге десяти лучших теннисистов ATP. Ассоциация профессионалов обносила список 12 июня.

Из данных рейтинга следует, что теннисист из РФ Карен Хачанов поднялся в списке и замкнул топ-10 лучших спортсменов. Его коллега Андрей Рублев не сдал свои позиции и остался на седьмом месте. Даниил Медведев, по оценкам ассоциации, заслужил третьего места в рейтинге — он опустился со второго.

Примечательно, что обновленный список впервые в истории содержит в первой десятке мирового рейтинга сразу троих россиян.

Всего в топ-100 ATP значатся имена шести теннисистов из РФ. Аслан Карацев переместился с 62 позиции на 48-ю. Александр Шевченко занял 92 место, а Роман Сафиуллин сохранил за собой 99 строчку.

Ранее 5-tv.ru писал, почему конькобежцев из РФ не допустят до соревнований.

+17° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
82.64
0.55 89.01
0.97
В своем ритме: китайский совет дня на понедельник, 12 июня

Последние новости

14:24
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Сильвио Берлускони
14:20
«Женщины созданы для космоса»: Путин наградил звезду фильма «Вызов» Пересильд
14:04
Джиган прокомментировал претензии налоговой к его семье: «Я скромный еврей»
13:53
В подвале частного дома в Новой Москве нашли тело депутата из Югры
13:46
«Нужно больше»: Киев пожаловался Германии на дефицит танков Leopard 2
13:40
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по резервам ВСУ

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
Политик, предприниматель, премьер-министр: умер Сильвио Берлускони
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео