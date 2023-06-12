Впервые в истории АТР: сразу три спортсмена из РФ вошли в топ-10 рейтинга

Всего в топ-100 ATP значатся имена шести российских теннисистов.

Впервые сразу три российских спортсмена разместились в рейтинге десяти лучших теннисистов ATP. Ассоциация профессионалов обносила список 12 июня.

Из данных рейтинга следует, что теннисист из РФ Карен Хачанов поднялся в списке и замкнул топ-10 лучших спортсменов. Его коллега Андрей Рублев не сдал свои позиции и остался на седьмом месте. Даниил Медведев, по оценкам ассоциации, заслужил третьего места в рейтинге — он опустился со второго.

Примечательно, что обновленный список впервые в истории содержит в первой десятке мирового рейтинга сразу троих россиян.

Всего в топ-100 ATP значатся имена шести теннисистов из РФ. Аслан Карацев переместился с 62 позиции на 48-ю. Александр Шевченко занял 92 место, а Роман Сафиуллин сохранил за собой 99 строчку.

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