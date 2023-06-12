«Нужно больше»: Киев пожаловался Германии на дефицит танков Leopard 2

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 38 0

Замглавы МИД Украины Мельник попросил ФРГ втрое больше танков и БМП

«Нужно больше»: Киев пожаловался Германии на дефицит танков Leopard 2

Фото: www.globallookpress.com / Armin Weigel

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Тема:
Спецоперация

В сводах Минобороны РФ все чаще значится уничтоженная западная техника.

Украинской армии требуется больше немецких танков Leopard 2. Об этом замглавы МИД Украины Андрей Мельник сообщил в беседе с изданием Tagesspiegel.

Он призвал ФРГ передать Киеву такое количество гусеничной техники, которое не навредило бы обороноспособности Германии. Помимо танков, ВСУ нуждаются в БМП и иной бронетехнике, уточнил он.

«Украинской армии в первую очередь нужно гораздо большее количестве западных танков <… > Каждый Leopard 2 для решающего наступления буквально на вес золота», — заявил украинский политик.

По оценкам Мельника, в арсенале немецкой армии имеется более 300 единиц «Леопардов». Он уверен, что число переданных Украине танков может быть утроено без вреда для ФРГ.

Примечательно, что официальный Берлин наплавил Киеву 18 Leopard 2. Таким образом, сейчас Незалежная намекает на поставку порядка 55 танков. Кроме того Мельник открыто попросил у Германии 60 единиц боевых машин пехоты Marder.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минобороны рассказали о ходе контрнаступления ВСУ.

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