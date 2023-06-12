В подвале частного дома в Новой Москве нашли тело депутата из Югры

В Новой Москве обнаружили мертвого депутата из Югры Александра Колодича. Шокирующими подробностями происшествия делится 112.

Как сообщается, тело мужчины было обнаружено в подвале частного дома. Сотрудники полиции обнаружили на трупе признаки насильственной смерти. Вместе с депутатом находилась его 55-летняя супруга. У женщины медики зафиксировали множественные ножевые ранения. Она была госпитализирована и сейчас находится в реанимации. Известно, что у супруги политика большая кровопотеря, задеты сухожилия и сосуды в области рук.

Полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался рабочий, помогающий паре в уходе за участком. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения. По материалам дела, между депутатом и рабочим произошел конфликт. По версии следствия, подозреваемый ударил ножом депутата и скрылся, закопав тело в подвале. О произошедшем мужчина рассказал брату. А тот в свою очередь связался с полицией.

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Ранее пьяный житель Подмосковья избил возлюбленную, а после задушил ее ногой. После вскрытия у трупа обнаружили следы кровоподтеков, диагностирован перелом ребра и разрыв печени. Мужчина пришел в полицию с повинной.